Зеленский пообещал соблюдать пасхальное перемирие

Украина во время пасхального перемирия будет соблюдать режим тишины, подтвердил в своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать началом реального движения к миру», — отметил украинский лидер.

При этом он подчеркнул, что Киев будет действовать «исключительно зеркально» — перемирие планируется соблюдать только в случае аналогичных действий России.

Президент России Владимир Путин 9 апреля объявил пасхальное перемирие с Украиной — оно продлится с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника».

В прошлом году пасхальное перемирие продлилось три дня. Несмотря на зафиксированные Россией нарушения со стороны ВСУ, интенсивность боевых действий в эти дни существенно упала.