ЕС утвердил 90 млрд евро для Украины и новые санкции для России

Совет Евросоюза на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы и 20-го пакета антироссийских санкций, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Обещали, выполнили, претворили в жизнь. Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям. Разблокировали 90 млрд евро для Украины, обеспечив ее военные и бюджетные нужды на 2026-2027 годы. Утвердили 20-й пакет санкций против России», — приводит ТАСС заявление Кошты.

В свою очередь председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз приступит к «быстрой реализации решений на обоих фронтах» — усиление давления на РФ и помощь Киеву. Как заявила в X глава евродипломатии Кая Каллас, ЕС будет предоставлять Украине «все необходимое для удержания позиций».

План выделения Киеву на 2026-2027 годы 60 миллиардов евро на оружие и 30 миллиардов евро на бюджетные нужды был утвержден в декабре прошлого года взамен провалившегося плана экспроприировать 200 миллиардов евро российских активов.



Еврокомиссия намеревалась завершить утверждение финансирования Киеву в феврале, чтобы начать первые выплаты в марте, но эти шаги были заблокированы Венгрией и Словакией.