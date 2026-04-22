Роскосмос показал всю Землю с орбиты. ФОТО

Роскосмос опубликовал в официальном телеграм-канале снимок всей Земли с орбиты, сделанной спутником госкорпорации.

Снимок был сделан в честь Дня Земли, который отмечается 22 апреля. Праздник призван привлечь внимание к экологическим проблемам планеты и объединить людей в борьбе за сохранение природы, отметил Роскосмос.

Планета Земля
Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Эффектную фотографию на Землю прислал метеоспутник «Электро-Л» №5, который был выведен на геостационарную орбиту в минувшем феврале. Спутник удален от планеты на 35 тысяч километров.

Цельные фотографии Земли считаются редкими, особенно если они сделаны с большого расстояния. Это связано с техническими сложностями, а также с ограниченным количеством таких снимков в истории освоения космоса.

