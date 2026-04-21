Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Весенний звездопад Лириды достигнет максимума

Метеорный поток Лириды достигнет своего максимума 22 апреля, сообщила пресс-служба Московского планетария.

«Ожидается до 18 метеоров в час в зените. У терпеливых наблюдателей звездного неба вновь появится возможность загадать желание, увидев падающую звезду», — говорится в сообщении.

Пик метеорного потока ожидается 22 апреля в 23.00 по московскому времени. Условия для наблюдения Лирид в 2026 году сложатся благоприятные. Луна зайдет за горизонт вскоре после полуночи, оставив небо темным.

Радиант Лирид поднимется высоко над горизонтом в предрассветные часы, поэтому наблюдения лучше всего проводить во второй половине ночи, под утро. На территории России метеорный поток можно будет наблюдать во всех регионах.

Лириды — один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, порожденный кометой C/1861 G1 Тэтчера. В последний раз эту комету наблюдали в 1861 году, следующий ее прилет к земной орбите ожидают только в 2276 году.

Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал хвост этой кометы. Пылевые частицы входят в атмосферу нашей планеты со скоростью около 49 километров в секунду и красиво сгорают.

