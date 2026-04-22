Евросоюз в среду, 22 пятницу начнет процедуру разблокировки кредита Украине на 90 миллиардов евро, тем самым Киев получит средства на продолжение боевых действий и лишится стимула идти на уступки России на переговорах.

Украина сейчас находится в крайне сложном финансовом положении. Без помощи Западом Киев останется без средств на функционирование госаппарата, выплату зарплат бюджетникам, ведение боевых действий. Такой исход вынудил бы украинское руководство пойти на уступки России и подписать мирное соглашение.

Но, по информации европейских СМИ, 22 апреля состоится заседание постпредов стран-членов ЕС, на котором будет принято решение о разблокировке кредита. «Мы ожидаем положительных решений в среду по кредиту Украине. Украине он нужен», — сказала накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Ранее кредит ЕС для Украины был заморожен на месяцы из-за спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Но на прошедших ранее выборах партия Орбана потерпела поражение. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт будет обсуждать с другими странами ЕС идею выделения Украине кредита.