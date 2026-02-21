НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине

Источник:
Sibnet.ru
285 0
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: © пресс-служба президента РФ

Венгрия заблокировала согласованный Евросоюзом кредит на 90 миллиардов евро для Украины. Для окончательного принятия решения требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита, пока Украина препятствует транзиту нефти через нефтепровод «Дружба», об этом он сообщил на личной странице в соцсети X.

«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод "Дружба", Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на 90 миллиардов евро. Нас нельзя шантажировать!», — написал он.

Речь идет о пакете финансовой помощи Украине на 2026–2027 годы, который был согласован на саммите ЕС в декабре. Для начала финансирования необходимо утверждение Совета ЕС, где действует принцип единогласия.

Предполагалось, что 90 миллиардов евро будут разделены на две части — 60 миллиардов пойдут на военные закупки, а 30 миллиардов потратят на поддержку бюджета страны. Без этих денег Украина рискует столкнуться с финансовым крахом уже во втором квартале текущего года.

Еще по теме
Трамп ввел пошлины для всех стран
Испуганный Байден позвонил Путину
Послы стран ЕС провалили встречу по 20-му пакету против России
Трамп пообещал опубликовать информацию об инопланетянах
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Испуганный Байден позвонил Путину
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Асашай обычно другим "способом" убирают

HAAN27

Продам не красивый номер за 1 млрд. руб.!!!

volmen

7 лярдов в кармане, можно и вздремнуть пока делегаты бухтят.😂

andrei703333

Ищут лысого по итогу получат шляпу