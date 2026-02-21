Венгрия заблокировала выделение кредита Украине

Венгрия заблокировала согласованный Евросоюзом кредит на 90 миллиардов евро для Украины. Для окончательного принятия решения требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита, пока Украина препятствует транзиту нефти через нефтепровод «Дружба», об этом он сообщил на личной странице в соцсети X.

«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод "Дружба", Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на 90 миллиардов евро. Нас нельзя шантажировать!», — написал он.

Речь идет о пакете финансовой помощи Украине на 2026–2027 годы, который был согласован на саммите ЕС в декабре. Для начала финансирования необходимо утверждение Совета ЕС, где действует принцип единогласия.

Предполагалось, что 90 миллиардов евро будут разделены на две части — 60 миллиардов пойдут на военные закупки, а 30 миллиардов потратят на поддержку бюджета страны. Без этих денег Украина рискует столкнуться с финансовым крахом уже во втором квартале текущего года.