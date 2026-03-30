Операторы введут плату за использование VPN, соответствующее поручение цифровому бизнесу дал глава Минцифры Максут Шадаев.

В ходе совещаний Шадаев попросил операторов ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Такая схема должна заработать с 1 мая, пишет Forbes со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли.

Кроме этого, отечественные платформы будут обязаны ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. В частности, на встрече были представители VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс» и ряда других компаний.

Шадаев также не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, однако выразил надежду, что удастся обойтись без этого.

При этом эксперты отмечают, что владелец сайта или платформы не может увидеть факт использования VPN-сервиса с абсолютной достоверностью, так как смена IP-адреса или геолокации может быть связана с тем, что человек находится в отпуске или командировке.