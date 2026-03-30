Операторы введут плату за использование VPN

Forbes
753
Операторы введут плату за использование VPN, соответствующее поручение цифровому бизнесу дал глава Минцифры Максут Шадаев.

В ходе совещаний Шадаев попросил операторов ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Такая схема должна заработать с 1 мая, пишет Forbes со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли.

Кроме этого, отечественные платформы будут обязаны ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. В частности, на встрече были представители VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс» и ряда других компаний.

Шадаев также не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, однако выразил надежду, что удастся обойтись без этого.

При этом эксперты отмечают, что владелец сайта или платформы не может увидеть факт использования VPN-сервиса с абсолютной достоверностью, так как смена IP-адреса или геолокации может быть связана с тем, что человек находится в отпуске или командировке.

Обсуждение (6)
Топ комментариев

staff850

Готова конечно...., других проблем то нет в стране....

pepelmetal

Этот склад не имел стратегического значения, и вообще был старый и никому не нужный

Qprovessional

Проведите в Иркутске, иначе асфальт исчезнет из города вообще

Uynachalnica

А я бы ему посоветовал свои советы в мемуарах оставлять. Чисто тот, кто боится слежки, такие девайсы...