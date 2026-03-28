США направят на Ближний Восток третий авианосец

Авианосец ВМС США George H.W. Bush направят на Ближний Восток для участия в операции против Ирана. Корабль уже завершил подготовку, необходимую для участия в крупных военных действиях.

George H.W. Bush развернут в зоне ответственности Центрального командования, которое отвечает за операции США на Ближнем Востоке и в Азии, передает CBS News со ссылкой на источники.

До недавнего времени в операции США принимали участие два авианосца — Abraham Lincoln и Gerald R. Ford. 12 марта на борту Gerald R. Ford произошло возгорание, его доставили для ремонта на военно-морскую базу Суда на греческом острове Крит 23 марта.

При этом после серии иранских атак США перебросили Gerald R. Ford и Abraham Lincoln в центральную часть Красного моря и юго-западные воды Омана — с целью снизить уязвимость авианосцев.