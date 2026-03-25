ИИ счел фамилию писателя Драгунского пропагандой наркотиков

Sibnet.ru
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Нейросеть, проверяющая книги на возможные нарушения российского законодательства, отнесла фамилию Виктора Драгунского к пропаганде наркотиков, сообщил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

«ИИшка определила, что Драгунский подпадает под запрет по закону о пропаганде наркотиков. Из-за "Драг" ("drug" — в переводе с английского наркотик). Все это приходится проверять и вычищать вручную», — написал Капьев в телеграм-канале.

Издатель ранее рассказывал, что некоторое время искусственный интеллект также ошибочно отмечал в книгах слово «героиня» как пропаганду наркотиков.

«В случае с Драгунским мы не убирали его книги из продажи — сразу вычеркнули ошибку вручную. Не запрещать же “Денискины рассказы”. Мы сразу правим такие вещи, но это не всегда спасает — у каждого партнера есть свой ИИ, это тоже влияет», — прокомментировал Капьев Национальной службе новостей.

В начале марта «Коммерсантъ» со ссылкой на издательство АСТ сообщал, что некоторые книги Дениса Драгунского временно изъяли из продажи.

С 1 марта в России вступил в силу закон о запрете на пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тысяч рублей. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Еще по теме
Обзор нейросетей для курсовой работы — список ИИ помощников
Маск заявил, что к 2030 году ИИ станет умнее всего человечества
ИИ «Яндекса» поможет МЧС устанавливать причины пожаров
«Яндекс» внедрил ИИ-агента в службу поддержки приложения «Такси»
смотреть все
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
1948
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
4232
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
5001
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
7629
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
7327
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137393
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171472
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157897
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3499319
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184861
0
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
