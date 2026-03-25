ИИ счел фамилию писателя Драгунского пропагандой наркотиков

Нейросеть, проверяющая книги на возможные нарушения российского законодательства, отнесла фамилию Виктора Драгунского к пропаганде наркотиков, сообщил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

«ИИшка определила, что Драгунский подпадает под запрет по закону о пропаганде наркотиков. Из-за "Драг" ("drug" — в переводе с английского наркотик). Все это приходится проверять и вычищать вручную», — написал Капьев в телеграм-канале.

Издатель ранее рассказывал, что некоторое время искусственный интеллект также ошибочно отмечал в книгах слово «героиня» как пропаганду наркотиков.

«В случае с Драгунским мы не убирали его книги из продажи — сразу вычеркнули ошибку вручную. Не запрещать же “Денискины рассказы”. Мы сразу правим такие вещи, но это не всегда спасает — у каждого партнера есть свой ИИ, это тоже влияет», — прокомментировал Капьев Национальной службе новостей.

В начале марта «Коммерсантъ» со ссылкой на издательство АСТ сообщал, что некоторые книги Дениса Драгунского временно изъяли из продажи.

С 1 марта в России вступил в силу закон о запрете на пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тысяч рублей. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».