МВД опровергло штрафы водителей по камерам за отсутствие ОСАГО

МВД не будет автоматически штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО через камеры, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в телеграм-канале.

Волк пояснила, что некоторые СМИ утверждали, что сразу после вступления закона в силу МВД будет выявлять нарушения с помощью автоматической фотовидеофиксации. Однако у ведомства на данный момент отсутствует такая техническая возможность.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, как и раньше, осуществляют выявление водителей, допускающих указанные нарушения, в том числе повторные, и привлечение их к административной ответственности в ходе несения службы на дорогах», — отметила она.

Президент Владимир Путин 23 марта подписал закон, согласно которому водителей за езду без полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки. Изменения о штрафах вступят в силу с 1 сентября 2026 года.