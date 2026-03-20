Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Астрономическая весна начинается в России

Момент весеннего равноденствия
Момент весеннего равноденствия
Весеннее равноденствие, с которого в северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, наступит 20 марта.

Точная дата наступления астрономической весны — 17.46 по московскому времени, сообщила пресс-служба Московского планетария. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в северное полушарие небесной сферы.

В момент равноденствия Солнце расположено перпендикулярно земному экватору — оба полушария Земли получают одинаковое количество света, а граница смены дня и ночи проходит точно через южный и северный полюса.

Равноденствие наблюдается дважды в году — в сентябре и марте. Название явления связано с тем, что в эти дни продолжительность дня и ночи на всей Земле примерно одинакова и составляет около 12 часов.

После весеннего равноденствия светлого времени в сутках будет больше, а темного — меньше. Астрономическая весна продлится 93 дня — до летнего солнцестояния, после которого продолжительность дня пойдет на убыль.

