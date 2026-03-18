Весеннее равноденствие, или Что такое астрономическая весна

Земля в момент равноденствия
Фото: NOAA Satellites
День весеннего равноденствия в 2026 году наступит 20 марта — двигаясь по эклиптике (небесному маршруту) Солнце пересечет небесный экватор, день сравняется по продолжительности с ночью. После этого начнется астрономическая весна.

Весеннее равноденствие — астрономическое явление, при котором продолжительность дня и ночи во всем мире становится практически равной (приблизительно по 12 часов). В этот день Солнце переходит из Южного полушария в Северное.

Когда наступит весеннее равноденствие 2026 года

Точное время наступления весеннего равноденствия в 2026 году — 20 марта в 17.46 по московскому времени. В этот момент Солнце находится прямо над экватором, оба полушария получают почти одинаковое количество солнечного света.

Дата весеннего равноденствия не фиксирована и может приходиться на 19, 20 или 21 марта. Это связано с несоответствием календарного года и временем полного оборота Земли вокруг Солнца. Из-за високосных сдвигов момент равноденствия ежегодно смещается примерно на шесть часов.

Сменой времен года Земля обязана расположению своей оси вращения. Дело в том, что она не перпендикулярна плоскости эклиптики, а наклонена примерно на 23,5 градуса. Из-за этого полушария получают разное количество солнечного света в течение года.

Когда день и ночь действительно равны

На самом деле день и ночь 20 марта близки по продолжительности, но не равны — день немного длиннее ночи из-за того, что атмосфера преломляет солнечный свет, из-за рефракции закат люди видят примерно на несколько минут позже, чем он происходит на самом деле.

Реальное равноденствие, при котором продолжительность дня и ночи действительно равны (так называемый эквилюкс), наступает за два-три дня до астрономического весеннего равноденствия, точная дата зависит от широты, на которой находится наблюдатель.

Что происходит после весеннего равноденствия

После весеннего равноденствия северное полушарие наклоняется ближе к Солнцу, из-за чего на этой половине планеты увеличивается продолжительность светового дня, восходы наступают раньше, а закаты — позже.

Метеорологическая весна в северном полушарии начинается первого марта, а вот начало астрономической весны отсчитывается от мартовского равноденствия.

Солнце будет подниматься все выше, своего максимума оно достигнет к летнему солнцестоянию, которое в 2026 году придется на 21 июня. Тогда Солнце на несколько дней замрет в высшей точке над горизонтом, после чего световой день начнет сокращаться.

При этом в южном полушарии времена года противоположны — там мартовское равноденствие символизирует начало осени и поэтому называется осенним равноденствием. Весеннее равноденствие в южном полушарии состоится 23 сентября 2026 года. 

