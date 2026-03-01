Кто такие Герои России: история главной награды страны

Звание Героя России — высшая награда страны, учреждена 20 марта 1992 года. С тех пор ее получили более 1,6 тысячи человек. Дают награду только за особые заслуги, как правило, за подвиг, поэтому многие получают звание посмертно.

Звание Героя России стало правопреемником звания Героя Советского Союза. У этих званий одинаковый знак отличия — медаль «Золотая звезда». Она весит 21,5 грамма и изготавливается из золота 950 пробы. Носится звезда на левой стороне груди, выше других наград.

Согласно закону от 20 марта 1992 года, звание Героя России присваивается президентом РФ «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».

Первые герои

Звание может быть присвоено как военнослужащим, так и гражданским лицам за выдающиеся достижения за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность, связанные с защитой государства, спасением людей или выдающимися достижениями в освоении космоса или испытании техники.

С момента учреждения звания Героя России им удостоены более 1,6 тысячи человек, в том числе порядка 600 человек посмертно.

Первым Героем России посмертно (медаль «Золотая Звезда» №1) стал генерал-майор авиации Суламбек Осканов. Ценой своей жизни отвел падающий истребитель МиГ-29 от населенного пункта в Липецкой области.

Первым человеком (медаль «Золотая Звезда» №1), получившим это звание при жизни, стал космонавт Сергей Крикалев. Он совершил шесть полетов в космос, проведя в космосе более 803 дней.

Герои СВО

За время проведения специальной военной операции (СВО) Героями России, по данным на 1 января 2026 года, стали не менее 472 человек, подсчитали «Ведомости». Средний возраст Героя России на СВО составляет 37 лет.

Самым молодым из них стал 19-летний разведчик-снайпер из Алтайского края Илья Каркавин. Он уничтожил восемь единиц техники, вывел из-под огня десятки детей. Попав под минометный обстрел, прикрыл телом сослуживца и сам получил ранения. Товарищ 10 километров нес Илью до госпиталя, но спасти его не удалось.

Самый старший человек, получивший звание героя в ходе СВО, оказался гражданским. Это 77-летний главврач больницы в Алешках Владимир Харлан. Несмотря на постоянные обстрелы и затопление города после подрыва Каховской ГЭС, он и его подчиненные продолжали спасть людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что означает орел на гербе России

Согласно положению, звание Героя России вручается единожды. Но было одно исключение — генерал-майор Михаил Гудков. Первую «Золотую звезду» он получил в 2023 году за командование 155-й гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

Вторую «Золотую звезду» Гудков получил посмертно «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе боевых действий в Курской области».