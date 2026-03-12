НАВЕРХ
Комариный апокалипсис предрекли россиянам

Источник:
«Газета.Ru»
107 0
Комар
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Снежная зима вызовет мощный паводок, которые приведет к нашествию комаров летом, спрогнозировал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

«Зимние температуры никак не влияют на численность комаров, а вот снежная зима влияет. Яйца лесных комаров могут годами лежать в низинах, накапливаясь и дожидаясь благоприятных условий — большой воды», — цитирует ученого «Газета.Ru».

Профессор напомнил, что прошлая зима была малоснежной, поэтому комаров было мало. При этом нынешней зимой выпало много осадков, после таяния снега кладки комаров в низинах зальет водой.

«Яйцам достаточно провести нескольких дней в стоячей воде, чтобы появились личинки, которые затем разовьются во взрослых особей. Поэтому если будет большой паводок, то летом будет много комаров. За несколько лет яйца накопились, и комары дружно вылетят», — сказал Гордеев.

По его словам, обработка инсектицидами в России сейчас практически запрещена из-за экологических последствий. Поэтому дачники, чьи участки находятся рядом с лесными массивами или водоемами со стоячей водой, столкнутся с нашествием комаров.

Жизнь #Природа
Обсуждение (0)
