Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области

Источник:
ТАСС
Сейсмограф регистрирует землетрясение
Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Новосибирской области, сообщил директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов.

Толчок был зафиксирован 13 мая в 23.09 по местному времени в районе добычи антрацита рядом с разрезом «Восточный», однако в момент сейсмособытия взрывные работы на предприятии не проводились, уточнил Еманов в комментарии ТАСС.

По его словам, землетрясение «достаточно сильно» ощущалось в ближайших поселках, однако разрушений не фиксировалось. Глубина сейсмического очага составила 3,9 километра от поверхности.

Еманов отметил, что нельзя исключать связь подобных событий с общим ведением горных работ по добыче антрацита открытым способом, однако непосредственно со взрывами данный толчок не связан, его характер специалисты считают природным.

Жизнь #Природа #Новосибирск
