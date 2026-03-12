Подсчитаны расходы США на войну в Иране

Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись бюджету США как минимум в 11,3 миллиарда долларов.

Итоговый размер финансовых затрат может оказаться еще больше, так как подсчитанная сумма не включает в себя всех затрат США на войну, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Расходы подсчитали, так как цифру нужно было назвать в формальном порядке на закрытом брифинге для сенаторов, которые потребовали от представителей администрации президента предоставить хоть какую-то информацию по поводу затрат на военную операцию.

Эксперты ожидают, что вскоре Белому дому потребуется дополнительное финансирование для продолжения военной операции. Отмечается, что речь может идти как минимум о 50 миллиардах долларов.

Операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» началась 28 февраля. Ее главная цель — устранение угрозы со стороны иранского режима.