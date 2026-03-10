НАВЕРХ
Патриарх Кирилл назвал нового лидера Ирана «дорогим братом»

Патриарх Кирилл (Гундяев)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем поздравлении, адресованном новому духовному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием верховным руководителем республики, назвал адресата «дорогим братом».

Поздравление опубликовано на официальном сайте Московской патриархии. В нем отмечается, что Моджтаб Хаменеи принял на себя ответственность за страну и ее граждан в «драматический период» ее истории, когда перед Ираном стоят экзистенциальные вызовы.

Предстоятель Русской церкви подчеркнул, что народы России и Ирана связаны добрососедскими отношениями, а православная церковь поддерживает плодотворный диалог с иранской исламской общиной.

Патриарх напомнил, что в основе этого диалога — взаимное уважение и стремление к сохранению традиционных духовных ценностей. Он также пожелал иранскому народу скорейшего наступления мира.

