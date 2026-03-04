Подсчитана средняя цена автомобиля в России

Средняя цена нового автомобиля в России в феврале 2026 года составила 3,49 миллиона рублей, следует из обнародованных данных агентства «Автостат». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 12%.

Автомобили с пробегом также подорожали — по итогам февраля их средняя цена составила 1,19 миллиона рублей, что на 2% выше показателя этого же месяца 2025 года. В сравнении с январем подержанные машины стали дешевле на 0,3%.

На российском рынке доминирует Lada — на долю отечественной марки с начала года пришлось 23,79% всех продаж легковых автомобилей в стране, в количественном выражении показатель составил 19 тысяч экземпляров.

Лидером среди иномарок стал китайский Haval, автомобили которого в феврале разошлись тиражом в 10 тысяч единиц. В топ-5 также входят марки TENET, Belgee и Geely.