НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории

Источник:
Sibnet.ru
284 1
Resident Evil Requiem
Фото: © скриншот игры Resident Evil Requiem

Новый хоррор Resident Evil Requiem получил оценку 9,5 из 10 от геймеров на сайте Metacritic. В результате игра заняла первой место в топе релизов, рассчитываемом по рейтингу пользовательского одобрения.

Аналогичный балл в пользовательском рейтинге имеет Clair Obscur: Expedition 33, однако Resident Evil Requiem заняла более высокую позицию в общем списке — вероятно, вследствие внутренних алгоритмов ранжирования.

В десятке лучших игр по мнению пользователей Metacritic в настоящее время также Metal Gear Solid, дополнение «Ведьмак 3: Кровь и Вино», Disney Cory in the House, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Chrono Trigger и The Last of Us.

Геймеры в обзорах хвалят Resident Evil Requiem за отличный баланс между экшеном и хоррором, интересный сюжет, актерскую игру и множество отсылок для фанатов франшизы. В Steam новинка установила рекорд франшизы по пиковому онлайну — показатель превысил 340 тысяч.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля 2026 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Игра полностью переведена на русский язык, но не продается в российском регионе Steam по решению издателя.

Еще по теме
Вышла игра Resident Evil Requiem
VK Play запустил новогоднюю распродажу
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Steam запустил грандиозную зимнюю распродажу игр
смотреть все
Игры #Приключения
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

10Granit10

щас и наши ушлепки под шумок цены на бензин опять поднимут .

Nik3316

базы американцев с радарами в труху, погибло 4 американца))))))))))))))))корабли поплыли перезаряжаться...