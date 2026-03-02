Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории

Новый хоррор Resident Evil Requiem получил оценку 9,5 из 10 от геймеров на сайте Metacritic. В результате игра заняла первой место в топе релизов, рассчитываемом по рейтингу пользовательского одобрения.

Аналогичный балл в пользовательском рейтинге имеет Clair Obscur: Expedition 33, однако Resident Evil Requiem заняла более высокую позицию в общем списке — вероятно, вследствие внутренних алгоритмов ранжирования.

В десятке лучших игр по мнению пользователей Metacritic в настоящее время также Metal Gear Solid, дополнение «Ведьмак 3: Кровь и Вино», Disney Cory in the House, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Chrono Trigger и The Last of Us.

Геймеры в обзорах хвалят Resident Evil Requiem за отличный баланс между экшеном и хоррором, интересный сюжет, актерскую игру и множество отсылок для фанатов франшизы. В Steam новинка установила рекорд франшизы по пиковому онлайну — показатель превысил 340 тысяч.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля 2026 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Игра полностью переведена на русский язык, но не продается в российском регионе Steam по решению издателя.