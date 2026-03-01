НАВЕРХ
Вступил в силу закон о локализации машин такси

Источник:
Sibnet.ru
Такси
Фото: © Sibnet.ru

Закон о локализации машин такси начал действовать в России с 1 марта 2026, соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Для включения автомобиля в реестр такси необходимо соблюсти хотя бы одно из двух требований. Первое — количество баллов локализации должно соответствовать количеству, установленному правительством для госзакупок.

Баллы за локализацию начисляются за производство машин на отечественных предприятиях и использование российского сырья. Сейчас минимальный балл для участия автомобиля в тендерах на госзакупки составляет 3200. С 1 января 2027 года его повысят до 3500 баллов, а с 1 января 2028-го — до 3700 баллов.

Второе требование предполагает производство автомобиля в рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Первый перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси в России в рамках локализации, Минпромторг опубликовал в октябре 2025 года. Он включает марки Lada, «Москвич», «УАЗ», Sollers, Voyah.

