Государственная информсистема «Антифрод» стартовала 1 марта

Государственная информационная система (ГИС) «Антифрод» для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством запускается 1 марта.

«Начинает работу государственная информационная система (ГИС) для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия госорганов, операторов связи, банков и других участников. Оператор системы — Минцифры», — сообщила пресс-служба Минцифры России.

В министерстве отметили, что ГИС «Антифрод» позволит участникам обмениваться информацией о признаках противоправных действий для принятия мер по защите своих пользователей.

Также с 1 марта в РФ начинает действовать еще ряд мер по борьбе с интернет-преступниками; инициативы реализуются в соответствии с законом, направленным на повышение безопасности в цифровой среде.