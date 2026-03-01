НАВЕРХ
Запущена госсистема противодействия мошенникам «Антифрод»

Государственная система «Антифрод» по противодействию мошенникам в Сети заработала 1 марта 2026 года, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Система предназначена для противодействия киберпреступлениям и оперативного взаимодействия государственных органов, операторов связи, банков и других участников, отметило ведомство.

ГИС «Антифрод» позволит участникам оперативно обмениваться информацией о признаках противоправных действий для принятия мер по защите своих пользователей еще на стадии подготовки мошеннических операций.

Также кредитные организации, маркетплейсы, площадки для объявлений, бюро кредитных историй смогут использовать Единую биометрическую систему для входа клиентов в их приложения и личные кабинеты, получения кредитной истории.

Кроме того, вводится добровольная идентификация продавцов через Единую систему идентификации и аутентификации. Предприниматели и компании смогут подтвердить свою личность, что позволит маркетплейсам дополнительно отмечать проверенных продавцов.

