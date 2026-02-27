НАВЕРХ
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой

Современный телефон стал средоточием услуг, в том числе банковских, поэтому его потеря несет серьезные риски. Что делать, если смартфон украли, рассказали эксперты Центра финансовой экспертизы «Роскачества».

«Если злоумышленник, используя украденный телефон, смог обойти блокировки, получить доступ к приложению и перехватить одноразовые коды, он может попытаться оформить кредит, используя данные владельца», — предупредила директор департамента по развитию качества финансовых услуг Центра финансовой экспертизы Ольга Вяльшина.

Злоумышленник при обходе блокировок получает полный доступ не только к банковским приложениям, но и к почте, соцсетям, мессенджерам и всем данным, которые там хранятся. В открытом доступе оказываются фотографии паспортов, сканы документов, переписки.

Кроме того, через незаблокированный телефон можно войти в приложения маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, сервисов доставки и потратить деньги с привязанных карт.

Даже с заблокированным экраном вор может вытащить сим-карту и вставить ее в другой телефон. Этого достаточно, чтобы отправить смс на номер 900 с текстом «перевод — номер телефона — сумма». Деньги с карты уйдут на указанный счет, а в ответном сообщении мошенник увидит остаток денег на счете.

Алгоритм действий

Поэтому первое, что нужно сделать при пропаже телефона, — заблокировать сим-карту у оператора через контактный центр или личный кабинет. Затем следует:

  • Связаться с банком и заблокировать все карты, привязанные к номеру телефона.
  • Удаленно заблокировать само устройство. Владельцы iPhone делают это через «Локатор», пользователи Android — через сервис «Найти мое устройство» в аккаунте Google.
  • После блокировки телефона сменить пароли на всех важных сервисах: почте, «Госуслугах», соцсетях, банковских приложениях.
  • И обязательно написать заявление в полицию. В нем нужно указать IMEI и серийный номер устройства (их стоит заранее записать).
