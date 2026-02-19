Минздрав запустит продажу лекарств через «Почту России»

Минздрав России начнет продавать некоторые лекарства через «Почту России» в регионах с дефицитом офлайн-точек, сообщил замминистра Сергей Глаголев.

Ведомство в настоящее время ожидает принятия постановления, разрешающего «Почте России» реализовывать безрисковые лекарственные препараты, которые могут отпускать работники с повышенной квалификацией, пишет «Коммерсантъ».

Ожидается, что в перечень разрешенных для продажи через «Почту России» препаратов войдут экстренные препараты, в частности жаропонижающие и обезболивающие. Однако разрешение будет действовать, если в населенном пункте нет аптечных пунктов и медицинских организаций.

Для получения соответствующих лицензии «Почта России» должна будет провести дополнительное обучение занятых в торговле и хранении лекарств сотрудников по программам повышения квалификации.