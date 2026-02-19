НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минздрав запустит продажу лекарств через «Почту России»

Источник:
«Коммерсантъ»
139 1
Почта России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минздрав России начнет продавать некоторые лекарства через «Почту России» в регионах с дефицитом офлайн-точек, сообщил замминистра Сергей Глаголев.

Ведомство в настоящее время ожидает принятия постановления, разрешающего «Почте России» реализовывать безрисковые лекарственные препараты, которые могут отпускать работники с повышенной квалификацией, пишет «Коммерсантъ».

Ожидается, что в перечень разрешенных для продажи через «Почту России» препаратов войдут экстренные препараты, в частности жаропонижающие и обезболивающие. Однако разрешение будет действовать, если в населенном пункте нет аптечных пунктов и медицинских организаций.

Для получения соответствующих лицензии «Почта России» должна будет провести дополнительное обучение занятых в торговле и хранении лекарств сотрудников по программам повышения квалификации.

Еще по теме
Врач дала совет, как снова не растолстеть после похудения
Ученые рассказали об удивительных проявлениях оргазма у женщин
Чем опасен сон с кошками
Минздрав разрешил закрывать больничный через Max
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Самый умный человек планеты доказал существование Бога
Россия предложила США «грандиозную сделку»
Россия применила на Украине новый алгоритм боевых действий
Одуванчика первым разоблачили в шоу «Маска»
Обсуждение (1)
Картина дня
Ски-альпинист принес России первую медаль на Олимпиаде-2026
Песков объяснил отсутствие информации о переговорах с Украиной
Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
Shaman облизал Байкал. ВИДЕО
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
26
Россия потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения
19
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
18
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
15
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
15
Симоньян рассказала о тяжелом лечении от онкологии