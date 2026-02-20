НАВЕРХ
Как проверить сим-карты через «Госуслуги»

Узнать, какое количество сим-карт зарегистрировано на человека, проще всего в личном аккаунте на «Госуслугах». Как это сделать и зачем нужна такая проверка?

Всем пользователям на «Госуслугах» с апреля 2025 года доступен сервис проверки сим-карт. С его помощью можно узнать количество своих симок, даты их активации, телефонные номера и другие данные.

Как проверить количество сим-карт

Для этого необходимо авторизоваться на «Госуслугах» и в личном кабинете зайти в раздел «Профиль». В нем есть раздел «Сим-карты» — тут указаны все номера, зарегистрированные на человека.

Для каждой симки будет указан телефонный номер, оператор, дата активации, номер договора и дата его заключения, статус привязки номера к «Госуслугам», а также IMEI устройства, использующего сим-карту.

При нажатии на мобильный номер появятся опции: «Дать название номеру», «Заблокировать номер», «Расторжение договора на оказание услуг связи». Если выбрать блокировку или расторжение, откроется страница соответствующей услуги.

Воспользоваться услугой на расторжение договора получится, только если у пользователя есть усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) в приложении «Госключ».

Зачем нужна проверка на количество сим-карт

Проверка позволит защитить себя от мошенников — нередко злоумышленники, получая доступ к паспортным данным жертвы, оформляют по ним сим-карту, после чего используют номер для незаконной деятельности.

Кроме этого, можно убедиться в соблюдении лимита по количеству сим-карт — не более 20 телефонных номеров суммарно у всех операторов на человека. Соответствующие ограничения заработали с 1 ноября 2025 года. 

