Панк-сказка «Король и Шут: Навсегда» вышла в прокат

Музыкальное приключенческое фэнтези «Король и Шут: Навсегда», продолжение нашумевшего сериала, вышло в прокат в четверг, 19 февраля.

Сказочную панк-вселенную, созданную Горшком и Князем, атакует Некромант и постепенно превращает ее жителей в зомби. Чтобы помешать ему, Горшок похищает из реального мира Андрея Князева, который не может смириться с утратой друга. Вместе им предстоит спасти любимый мир, а также друзей и родных.

В ролях — Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Илья Гришин. Режиссер — Рустам Мосафир.

Авторы вдохновлялись атмосферой старых фэнтези и ужастиков 1980-х, в духе «Легенды» Ридли Скотта. Как определил жанр режиссер — это «темная сказка, где панк и волшебство идут рука об руку».

Фильм стал продолжением сериала «Король и Шут», вышедшего в 2023 году.