Почему люди перестали использовать дирижабли

Люди перестали активно использовать дирижабли из-за технологических и экономических факторов, которые сделали их эксплуатацию невыгодной, рассказал инженер лаборатории «Космические и беспилотные летательные аппараты» Южно-Уральского государственного университета Артур Воробьев.

«Дирижабли, несмотря на хорошую обтекаемость и большой диапазон высот полета с возможностью двигаться независимо от воздушного потока, являются технических устаревшим типом летательных аппаратов. Из-за больших размеров и формы конструкции они обладают низкой маневренностью и, по этой причине, сложны в приземлении», — приводит портал «Наука.рф» слова Воробьева.

Он отметил, что конструкция дирижаблей, а именно самого воздушного шара, слишком зависима от погодных условий, так как при сильном ветре есть риск полететь не туда или вообще разбиться. Они обладают огромной парусностью, которую очень сложно парировать.

«Обслуживать и хранить дирижабли слишком затратно из-за их размеров, а для посадки требуется порядка 50 человек. Конструкция дирижаблей недостаточно надежна и не обладает требуемой в современном мире долговечностью», — пояснил Воробьев.

Огромный удар по репутации этого класса воздушных судов нанесла гибель дирижабля «Гинденбург», который 6 мая 1937 года за 30 секунд полностью сгорел при причаливании к швартовной мачте на авиабазе Лейкхерст в Нью-Джерси (США). В той катастрофе погибли 36 человек.