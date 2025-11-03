Почему самолет не падает

Самолеты в воздухе держит так называемая «подъемная сила». Это довольно хитрое физическое явление, принцип действия которого описан Иоганном Бернулли еще в 1743 году.

Все дело в специальной форме самолетного крыла, которая называется «аэродинамическим профилем». Сверху оно имеет выпуклую форму, снизу — плоскую. Поток воздуха сверху обтекает большую площадь, поэтому ему приходится двигаться быстрее. Снизу поток проходит меньшую площадь и движется медленнее.

Согласно закону Бернулли, чем выше скорость потока, тем ниже давление. Это значит, что под крылом самолета образуется более высокое давление, которое подталкивает самолет вверх, уверенно поддерживая его в воздухе. Это явление и называется подъемной силой.

Но чтобы подъемная сила действовала, нужна определенная скорость набегающего потока. Эту скорость обеспечивают двигатели самолета.

Возможность набирать высоту или снижаться самолету обеспечивает другое явление — угол атаки. Речь идет о том, под каким углом набегающий поток встречается с поверхностью крыла.

Пилоты, используя специальные управляющие поверхности на крыле (элероны) и руль высоты (стабилизатор), могут увеличивать или снижать угол атаки. В первом случае самолет поднимается, во втором — снижается.

В середине XVIII века Бернулли, конечно, ничего не знал об авиации. Его закон рассказывал о движении жидкостей — гидродинамике.