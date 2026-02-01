НАВЕРХ
Фильм недели: «Зависнуть в Палм‑Спрингс»

Кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Фото: © кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Фантастическая романтическая комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс» (Palm Springs, 18+) — хорошее кино о временной петле, одиночестве и, конечно, любви. Идеальна для Дня Святого Валентина как в паре, так и в компании друзей.

«Зависнуть в Палм-Спрингс» — дебютный фильм режиссера Макса Барбакова. В главных ролях комик Энди Сэмберга (шоу «Субботним вечером в прямом эфире», «Бруклин 9-9») и Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму», «Черное зеркало», «Пингвин»).

Сюжет: день сурка на свадьбе

Курортный город Палм-Спирнгс, 9 ноября. Развязный Найлз — один из случайных гостей на свадьбе случайной подружки. Но вдруг он произносит трогательную речь для молодоженов, спасая впавшую в ступор сестру невесты Сару.

Их прогулка под звездным небом заканчивается неожиданно. Проснувшись на следующий день, Сара осознает, что на календаре снова 9 ноября, а Найлз на этой свадьбе бывал уже миллион раз…


Отзывы и критика

«Зависнуть в Палм-Спрингс» получил премию Critics Choice Super Awards как лучший фантастический/фэнтези-фильм 2020 года. Был номинирован на «Золотой глобус» в категориях «Лучшая комедия» и «Лучшая мужская роль».

На Metacritic средняя оценка фильма, основанная на 33 рецензиях кинокритиков, составляет 84 из 100, что указывает на «всеобщее признание». Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 95 %. На «Кинопоиске» — 7.3, IMDb — 7.4.

Картину хвалят за свежий взгляд на тему временной петли, обаятельную игру актеров и легкую, солнечную атмосферу.

Кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Фото: © кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс»

«Сильная актерская игра, уверенная режиссура и освежающе оригинальная концепция делают „Зависнуть в Палм-Спрингс“ ромкомом, в который легко влюбиться» — таков вердикт на Rotten Tomatoes.

Некоторые зрители считают, что герои недостаточно глубоко раскрываются, а сюжет местами вторичен и повторяет ходы «Дня сурка».

