Бан на 50 лет: почему отменили Нурлана Сабурова

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров на 50 лет получил запрет на въезд в Россию. Причинами называют критику СВО и налоговые махинации. Как юморист высказывался о СВО и какие шутки могли привести к отмене его концертов?

Сабуров в ночь на 6 февраля прилетел из Дубая в Москву, где жил с 2014 года, и получил документ о запрете на въезд в Россию. В итоге, вечером он вылетел в Алма-Аты.

Причинами стали критическое отношение комика к специальной военной операции на Украине, а также нарушения миграционного и налогового законодательства. «Решение принято в интересах национальной безопасности и защиты духовно-нравственных ценностей», — сказал источник РИА Новости.

Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске, Казахстан. После школы переехал в Россию, в Екатеринбург. Играл в КВН, начал выступать в стендапе. Резидент шоу «Stand Up», наставник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, ведущий шоу «Что было дальше?». В 2020 году Forbes назвал Сабурова одним из самых перспективных россиян, тогда его выступление оценивалось в 10 тысяч долларов.

По некоторым данным, стендапер пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников. Речь шла об имуществе на сумму более 60 миллионов рублей. Также у компании Сабурова, занимающейся производством кинофильмов и телевизионных программ, обнаружили задолженность по налогам в 18,9 тысячи рублей.

«Возмутились на самом верху»

В мае 2025 года комик был задержан за нарушение миграционного законодательства. Он пробыл в России в течение года 114 дней вместо разрешенных 90. Сабуров должен был выплатить штраф в 5 тысяч рублей и в течение двух недель покинуть Россию, чтобы въехать обратно уже по правилам миграционного законодательства.

Концерты Сабурова в российских городах отменялись еще с осени 2025 года, в том числе в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани, Тюмени и Обнинске. По информации «Осторожно Media», компании, занимающиеся созданием итоговых подборок популярных артистов и комиков, уже тогда просили не упоминать Сабурова в аналитических материалах и рейтингах.

«И это при том — подчеркиваю, — что человек очень аккуратно высказывался про СВО, а в Украине его вообще отменяли за то, что он высмеял активистку, которая пыталась сорвать его выступление акцией», — написала журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», — написал Сабуров в соцсетях. Пока это его единственный комментарий о сложившейся ситуации.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что «очень неприятно удивлен» новостью о запрете на въезд Сабурова в Россию и выразил ему «лучи поддержки».

«Я сам смотрю ЧБД и другие проекты Нурлана. <…> Личка и комментарии уже разрываются: люди не понимают, за что одного из самых популярных комиков, который не сказал про Россию ни одного плохого слова, выгоняют из страны», — написал депутат в своем телеграм-канале.

«Тут самый простой вывод — кто-то из высокого начальства возмутился, что комик получает тут сверхдоходы и нас же критикует, да еще и налоги не платит. А дальше дидактическая ситуация, урок другим комикам, инфлюенсерам, лидерам общественного мнения — хотите получать деньги в РФ, фильтруйте каждое слово, платите налоги, соблюдайте законы», — порассуждал политолог Константин Калачев в разговоре с «Осторожно Media».

Не усидел на двух стульях

Сабуров после начала СВО публично не выражал определенную позицию. В апреле 2022 года во время тура в США его спросили о ситуации на Украине. Он ответил, что «искренне соболезнует», и добавил: «Когда я вижу эти кадры, я не думаю, что так и надо».

На том же концерте зритель потребовал от стендапера признаться, что он испугался и потому «проглотил язык». «Да, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. <…> Тебе никто не обязан», — честно сказал Сабуров.

На следующем выступлении, когда в зал вбежала украинская художница в белом платье, забрызганном красными пятнами, символизирующими кровь, комик пошутил: «Это что, месячные?»

Осенью 2022 года Сабуров шутил о россиянах, переехавших в Казахстан: «Что, русские, казахский изучаете уже? Правильно говорить "тенге", а не "тэнге". Это все равно что "двести рублэй". Да, как ситуация поменялась?».

Задержание в аэропорту весной 2025 года тоже стало поводом для шуток. «Недавно меня хотели выгнать из России, однако *** там плавал. Но предупреждаю, отныне у меня будут суперпатриотические выступления!» — заявил Сабуров на одном из последних концертов в Дубае.

Затем он шутил, что в России «самые справедливые законы». Также некоторым зрителям показалось, что фразу «Путин — лучший президент за всю историю человечества» он произнес с иронией.

При этом в Сети появилось видео, на котором Сабуров передает мотоциклы на нужды СВО. «Сегодня делаем хорошее, благое дело: помогает бойцам легиона Вагнер Истра под рукодоством Героя России Александра Кузнецова. Дай бог, чтобы ребята вернулись здоровыми, с победой», — говорит он.

После выдворения Сабуров скрыл или удалил все публикации в Instagram (владеющая соцсетью компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), закрыл стену в группе VK. На его сайте анонсировано несколько концертов в марте в городах России, но продажи билетов на них закрыты. Ближайшее выступление комика должно состояться 25 февраля на Пхукете, билеты на шоу можно купить.