Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта

Несколько «видных россиян» обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбами «реабилитировать» артиста и телеведущего Ивана Урганта, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Российский лидер отреагировал крайне негативно. По словам источников, иногда Путин приводил ложную информацию о предполагаемой нелояльности Урганта, которая, скорее всего, передавалась ему российскими спецслужбами в досье, регулярно составляемых на деятелей культуры страны», — говорится в материале NYT.

Ургант и Кремль не ответили на запросы The New York Times о комментариях.

«Мне об этом ничего не известно», — прокомментировал РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ургант выступил с антивоенным заявлением 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине. Его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале перестало выходить в эфир в феврале 2022 года, при этом канал несколько раз опровергал закрытие передачи.