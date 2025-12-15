НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта

Источник:
Sibnet.ru
735 5
Иван Ургант
Фото: DedaSasha / CC BY-SA 4.0

Несколько «видных россиян» обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбами «реабилитировать» артиста и телеведущего Ивана Урганта, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Российский лидер отреагировал крайне негативно. По словам источников, иногда Путин приводил ложную информацию о предполагаемой нелояльности Урганта, которая, скорее всего, передавалась ему российскими спецслужбами в досье, регулярно составляемых на деятелей культуры страны», — говорится в материале NYT.

Ургант и Кремль не ответили на запросы The New York Times о комментариях.

«Мне об этом ничего не известно», — прокомментировал РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ургант выступил с антивоенным заявлением 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции на Украине. Его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале перестало выходить в эфир в феврале 2022 года, при этом канал несколько раз опровергал закрытие передачи.

Еще по теме
Деревня Простоквашино получит 5 млн рублей от проката фильма-тезки
ВСУ планировали ракетный удар по Shaman’у
Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск
Безруков пошел в суд из-за карнавальных масок с его лицом
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Россия
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Названа лучшая игра 2025 года
Обсуждение (5)
Топ комментариев

nicollaich

Микросхемы из стиральных машин плюс запчасти от унитазов творят чудеса.Долетели-таки.......

Danilon

Ну хватит уже ржать. Ну может человек опять расслабился, выпил. Или из Аргентины опять чего привезли....

Uynachalnica

Сыт по горло, но если попросят то всенепременно...

Uynachalnica

Ранее и ютюб не он замедлял, а устаревшее западное оборудование.