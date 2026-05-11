Комик Сабуров рассказал о проваленном тесте по русскому языку

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, на концерте в Дубае рассказал, что не смог получить в России ряд документов из-за неудачной сдачи языкового теста.

По словам комика, оформление документов было связано в том числе с налоговыми вопросами и требовало прохождение теста на знание русского языка. Экзамен Сабуров сдавал вместе с супругой.

«Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — цитирует Сабурова РИА Новости.

Во время концерта комик несколько раз просил зрителей не снимать отдельные фрагменты его выступления, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.

Сабурова в мае 2025 года задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета. Артиста обязали покинуть Россию и назначили штраф 5 тысяч рублей. В феврале 2026 года Сабурову запретили въезд на территорию России в течение 50 лет.

Сабуров — ведущий шоу «Что было дальше?». В 2020 году был номинирован в рейтинг 30 самых перспективных людей до 30 лет по версии российского Forbes в категории «Новые медиа». Он имеет гражданство Казахстана, но со студенческих времен жил в России.