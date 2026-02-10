НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Астроном НГУ запечатлел комету с отколовшимся от нее фрагментом

Источник:
Sibnet.ru
285 0

Инженер обсерватории «Вега» Физического факультета НГУ Михаил Маслов сфотографировал через телескоп комету 240P/NEAT и отколовшийся от нее фрагмент, сообщила пресс-служба университета.

«Фрагментация комет, которую удается заметить, — это не очень частое событие, тем не менее достаточно регулярно происходящее. Если не считать околосолнечных комет, то для наблюдаемых комет оно происходит примерно раз в 2-3 года, но это весьма приблизительная оценка», — Михаил Маслов.

Комета 240P/NEAT и отколовшийся от нее фрагмент
Фото: © Михаил Маслов, инженер обсерватории «Вега» ФФ НГУ

Съемки проводились в районе села Верх-Ирмень Новосибирской области 4 февраля 2026 года. Условия для съемки были не самые идеальные — наблюдалась приличная засветка.

На снимке основная комета 240P/NEAT в центре, а фрагмент, имеющий обозначение 240P/NEAT B, виден как более маленькая комета вправо и вниз от основной кометы. Осколок по яркости сейчас примерно в 30 раз слабее главного небесного тела.

Комета 240P/NEAT была открыта в 2002 году американской системой отслеживания околоземных астероидов (Near Earth Asteroid Tracking (NEAT). Это комета семейства Юпитера средних размеров с периодом обращения вокруг Солнца в 7-8 лет.

Тема: Человек и космос
NASA разрешило астронавтам брать в космос смартфоны
SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета
Межзвездный объект 3I/ATLAS оставил органический след
Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле
смотреть все
Наука #Космос #Новосибирск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Замначальника ГРУ отбился от киллера
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

Uynachalnica

Фейки всегда имеют место быть, только вот новостей о награждениях юного дарования давно не было, вот...