Астроном НГУ запечатлел комету с отколовшимся от нее фрагментом

Инженер обсерватории «Вега» Физического факультета НГУ Михаил Маслов сфотографировал через телескоп комету 240P/NEAT и отколовшийся от нее фрагмент, сообщила пресс-служба университета.

«Фрагментация комет, которую удается заметить, — это не очень частое событие, тем не менее достаточно регулярно происходящее. Если не считать околосолнечных комет, то для наблюдаемых комет оно происходит примерно раз в 2-3 года, но это весьма приблизительная оценка», — Михаил Маслов.

Фото: © Михаил Маслов, инженер обсерватории «Вега» ФФ НГУ

Съемки проводились в районе села Верх-Ирмень Новосибирской области 4 февраля 2026 года. Условия для съемки были не самые идеальные — наблюдалась приличная засветка.

На снимке основная комета 240P/NEAT в центре, а фрагмент, имеющий обозначение 240P/NEAT B, виден как более маленькая комета вправо и вниз от основной кометы. Осколок по яркости сейчас примерно в 30 раз слабее главного небесного тела.

Комета 240P/NEAT была открыта в 2002 году американской системой отслеживания околоземных астероидов (Near Earth Asteroid Tracking (NEAT). Это комета семейства Юпитера средних размеров с периодом обращения вокруг Солнца в 7-8 лет.