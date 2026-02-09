НАВЕРХ
Стрелявший в замначальника ГРУ признался в работе на СБУ

Источник:
Sibnet.ru
Задержанный за покушение на замначальника ГРУ Любомир Корба
Фото: © ЦОС ФСБ России

Задержанные по делу о покушении на первого замначальника ГРУ (военная разведка) генерала Владимира Алексеева признались, что работали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Граждане России Любомир Корба 1960 года рождения и Виктор Васин 1959 года рождения «признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины», сказано в сообщении.

По данным ФСБ, Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Васин — в качестве его пособника. Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе, прошел стрелковую подготовку на полигоне и заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва.

В Московской области Корба взял из схрона пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Алексеев, переданный через тайник еще одной пособницей — Зинаидой Серебрицкой 1971 года рождения. Она выехала на Украину, сказали в ЦОС,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем ГРУ отличается от КГБ и СВР

По информации ФСБ, Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы в период подготовки преступления, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте.

В день покушения Корба проник в подъезд дома, дождался появления генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. После совершения преступления выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, где был задержан правоохранительными органами по запросу российской стороны, говорится в сообщении.

«В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США», — уточнили в ЦОС.

ЧП #Громкое дело
