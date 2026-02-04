Firefox получит выключатель всех ИИ-функций

Пользователи браузера Firefox получат возможность блокировать в браузере все текущие и будущие функции на базе генеративного ИИ с помощью одного переключателя, сообщается в блоге разработчиков.

Обновление появится в новой версии Firefox 148, которая выйдет 24 февраля. В настройках будет добавлен новый раздел управления ИИ. Чтобы отказаться от использования функций ИИ в Firefox, достаточно будет включить переключатель «Блокировать улучшения ИИ».

Также новые элементы настройки позволят пользователям управлять функциями ИИ по отдельности. Например, можно будет блокировать только определенные функции ИИ в Firefox, сохраняя при этом доступ к другим.

Функции с использованием искусственного интеллекта в Firefox в настоящее время включают «Переводы», альтернативный текст в PDF-файлах, группировку вкладок с поддержкой ИИ, предварительный просмотр ссылок и чат-бот Firefox с ИИ в боковой панели.