НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Минцифры расширило белый список сайтов

Источник:
Sibnet.ru
280 1
Функция VoLTE
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры расширило так называемый белый список — перечень сайтов и сервисов, остающихся доступными в период ограничений мобильного интернета, сообщила пресс-служба министерства.

Теперь в него включены банки ВТБ и ПСБ, службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат», сервисы ФНС России для налогоплательщиков, Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, онлайн-кассы «Эвотор».

Также в белом списке железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», мобильное приложение «Инспектор», компания «Росагролизинг», магазин «Детский мир».

Перечень дополнили сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», маркетплейс «Мегамаркет», медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета».

Белый список формируется Минцифры из наиболее популярных сетевых ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Ведомство пересматривает перечень на еженедельной основе.

Еще по теме
ФСБ ужесточила доступ банковских сервисов к «белым спискам»
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
Назван самый популярный пароль 2025 года
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
15765
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
14047
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
31977
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
50503
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
136884
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
135446
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
169646
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156962
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2883562
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
183366
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

kraft1

Россия во всем мире строит и обслуживает АЭС около 80% и если Россию исключить, то МАГАТЭ можно закрывать.