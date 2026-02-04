Минцифры расширило белый список сайтов

Минцифры расширило так называемый белый список — перечень сайтов и сервисов, остающихся доступными в период ограничений мобильного интернета, сообщила пресс-служба министерства.

Теперь в него включены банки ВТБ и ПСБ, службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат», сервисы ФНС России для налогоплательщиков, Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, онлайн-кассы «Эвотор».

Также в белом списке железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», мобильное приложение «Инспектор», компания «Росагролизинг», магазин «Детский мир».

Перечень дополнили сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», маркетплейс «Мегамаркет», медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета».

Белый список формируется Минцифры из наиболее популярных сетевых ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Ведомство пересматривает перечень на еженедельной основе.