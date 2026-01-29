Древняя черная дыра нарушила законы физики

Международная исследовательская группа обнаружила необычный квазар в ранней Вселенной, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра, нарушающая все теоретические модели. Статья астрономов опубликована на сайте Университета Васэда в Токио.

Фото: © Chandra X-ray Observatory

Масса аномальной черной дыры слишком большая — чтобы вырасти до такого размера в первые миллиарды лет после Большого взрыва, объект должен был поглощать окружающий газ с экстремальной скоростью.

Чтобы объяснить феномен, астрономы выдвинули сценарий так называемой сверхэддингтоновской аккреции. Согласно стандартной теории, излучение падающего вещества создает давление, которое ограничивает скорость поглощения — это предел Эддингтона.

Подсчитанный с помощью спектрографа MOIRCS результат гиганта показал примерно 13 пределов Эддингтона. Кроме этого, квазар ярко светится — это означает, что кроме стремительного роста он одновременно поддерживает мощный релятивистский джет и активную «корону».

Ученые предположили, что экстремально высокая аккреция с превышение теоретического предела возникла после внезапного притока большого количества газа — через некоторое время черная дыра должна вернуться к стабильному состоянию.

Открытие может приблизить человечество к пониманию того, как в ранней Вселенной могли так быстро сформироваться сверхмассивные черные дыры. Однако для этого исследователям предстоит найти другие подобные объекты.