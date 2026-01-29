НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Древняя черная дыра нарушила законы физики

Источник:
Sibnet.ru
226 0

Международная исследовательская группа обнаружила необычный квазар в ранней Вселенной, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра, нарушающая все теоретические модели. Статья астрономов опубликована на сайте Университета Васэда в Токио.

Черная дыра (космос)
Фото: © Chandra X-ray Observatory

Масса аномальной черной дыры слишком большая — чтобы вырасти до такого размера в первые миллиарды лет после Большого взрыва, объект должен был поглощать окружающий газ с экстремальной скоростью.

Чтобы объяснить феномен, астрономы выдвинули сценарий так называемой сверхэддингтоновской аккреции. Согласно стандартной теории, излучение падающего вещества создает давление, которое ограничивает скорость поглощения — это предел Эддингтона.

Подсчитанный с помощью спектрографа MOIRCS результат гиганта показал примерно 13 пределов Эддингтона. Кроме этого, квазар ярко светится — это означает, что кроме стремительного роста он одновременно поддерживает мощный релятивистский джет и активную «корону».

Ученые предположили, что экстремально высокая аккреция с превышение теоретического предела возникла после внезапного притока большого количества газа — через некоторое время черная дыра должна вернуться к стабильному состоянию.

Открытие может приблизить человечество к пониманию того, как в ранней Вселенной могли так быстро сформироваться сверхмассивные черные дыры. Однако для этого исследователям предстоит найти другие подобные объекты.

Тема: Человек и космос
Марсоход сфотографировал древний пляж Красной планеты
NASA испытало прототип ядерного двигателя
Межзвездный объект 3I/ATLAS стал участником парада планет
Двойной взрыв произошел на Солнце. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Новый имидж иноагента Максима Галкина восхитил соцсети
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться