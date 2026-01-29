НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автосоюз попросил МВД не штрафовать за нарушение разметки в снегопады

Источник:
ТАСС
260 0
Дорога зимой
Фото: © Sibnet.ru

Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД отказаться от штрафов водителям за нарушение правил разметки во время снегопадов, сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Мы просим министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет. Это сильно усложняет жизнь водителей», — сказал Шапарин ТАСС.

По его словам, НАС направил письмо с соответствующими предложениями главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Штраф за нарушение дорожной разметки варьируется от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

Еще по теме
Пострадают 90% водителей: что случилось с ОСАГО в Новосибирске
Зеленые и бирюзовые номера авто предложили ввести в России
УАЗ захотел собирать машины в Пакистане
Наказание за слепящие фары захотели ужесточить
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
19
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
17
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
17
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
16
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины