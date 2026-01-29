Автосоюз попросил МВД не штрафовать за нарушение разметки в снегопады

Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД отказаться от штрафов водителям за нарушение правил разметки во время снегопадов, сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Мы просим министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет. Это сильно усложняет жизнь водителей», — сказал Шапарин ТАСС.

По его словам, НАС направил письмо с соответствующими предложениями главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Штраф за нарушение дорожной разметки варьируется от 500 рублей до 5 тысяч рублей.