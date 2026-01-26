Появилась новая информация о здоровье легендарного Шумахера

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, он может передвигаться на инвалидной коляске, сообщили источники в окружении экс-спортсмена.

Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах в 2013 году. Длительное время он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В документальном фильме 2021 году жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Теперь же 57-летний Шумахер больше не прикован к кровати и может передвигаться по своему дому на Мальорке в инвалидном кресле при помощи терапевта и медсестры, сообщили Daily Mail несколько источников.

«Нельзя быть уверенным в том, что он все понимает, потому что он не может никому об этом рассказать. Есть ощущение, что он понимает, что происходит вокруг него, но, вероятно, не все», — сказал один из собеседников издания.

Семья Шумахера оберегает его от внимания прессы. С 2013 года никто не видел семикратного победителя «Формулы-1» за исключением семьи и медперсонала. Также не было опубликовано ни одной его фотографии.

В октябре 2024 года СМИ сообщали, что Шумахер, «весьма вероятно», присутствовал на свадьбе дочери.