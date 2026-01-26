Появилась новая информация о здоровье легендарного Шумахера

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к
постели, он может передвигаться на инвалидной коляске, сообщили источники в
окружении экс-спортсмена.
Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на
лыжах во французских Альпах в 2013 году. Длительное время он был прикован к
постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В
документальном фильме 2021 году жена и сын Шумахера заявили, что тот не
способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.
Теперь же 57-летний Шумахер больше не прикован к кровати и
может передвигаться по своему дому на Мальорке в инвалидном кресле при помощи
терапевта и медсестры, сообщили Daily Mail несколько источников.
«Нельзя быть уверенным в том, что он все понимает, потому
что он не может никому об этом рассказать. Есть ощущение, что он понимает, что
происходит вокруг него, но, вероятно, не все», — сказал один из собеседников
издания.
Семья Шумахера оберегает его от внимания прессы. С 2013 года
никто не видел семикратного победителя «Формулы-1» за исключением семьи и
медперсонала. Также не было опубликовано ни одной его фотографии.
В октябре 2024 года СМИ сообщали, что Шумахер, «весьма
вероятно», присутствовал на свадьбе дочери.