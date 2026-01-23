НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Останина потребовала уволить главу Кузбасса за слова о пьяных матерях

Источник:
Sibnet.ru
394 5
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина
Фото: © телеграм-канал Нины Останиной

Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета парламента по защите семьи Нина Останина предложила отправить в отставку губернатора Кемеровской области Илью Середюка за его скандальное заявление о матерях младенцев, скончавшихся в новокузнецком роддоме в январе 2026 года.

«Вместо того чтобы склонить голову перед семьями, потерявшими своих детей, губернатор Кемеровской области Илья Середюк выходит в прямой эфир и обвиняет матерей. Говорит о "вредных привычках", о том, что "приезжали в роддом в состоянии опьянения", что "не наблюдались у врачей". А потом, когда общество возмущается,— спешно удаляет запись из всех своих соцсетей», — написала в телеграм-канале Останина.

Депутат отметила, что проверка Роспотребнадзора в новокузнецком роддоме выявила системную антисанитарию. Причём проблемы фиксировались и в 2021, и в 2024, и в 2025 годах.

«Так кто здесь проявил халатность? Молодые матери, которые пришли за помощью к государству? Или система, которая годами "не замечала" плесень в операционных и мертвую вентиляцию в родильных палатах? Обвинять женщин, потерявших детей, – это не просто цинизм. Это попытка уйти от ответственности за состояние здравоохранения, за работу надзорных органов, за бездействие региональной власти. На месте руководства страны я бы поставила вопрос об отстранении губернатора от должности», — заявила Останина.

Останина назвала «неистребимой традицией Кузбасса» винить народ за провалы власти. Она напомнила, что в 2010 году, когда во главе региона был Аман Тулеев, после взрыва на шахте «Распадская» погибли более 100 человек, и «власть тоже попыталась переложить ответственность на самих погибших – мол, курили, нарушали, виноваты сами».

«Сменились губернаторы, но подход остался прежним: обвинить людей, чтобы не отвечать за собственную бездеятельность», — отметила Останина.

Середюк во время прямой линии заявил, что причиной гибели младенцев в новокузнецком роддоме могла быть не только ошибка врача, но и поведение отдельных рожениц.


Еще по теме
Путин оценил стоимость Гренландии
Госдума запретила фотографировать депутатов
Путин поручил продлить работу детсадов
Лавров предложил переименовать Великобританию
смотреть все
Политика #Россия #Происшествия #Громкое дело #Кузбасс
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Лавров предложил переименовать Великобританию
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Обсуждение (5)
Картина дня
Ушаков описал переговоры Путина и США как «предельно откровенные»
Глава Кузбасса косвенно обвинил матерей в гибели младенцев
Акварели кисти Гитлера продали с аукциона
Человечество достигло «водного банкротства»
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
План блокады Калининграда разработали в НАТО
32
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
31
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
29
Лавров предложил переименовать Великобританию
26
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра