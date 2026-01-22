НАВЕРХ
«Аватар 3»: восхищения и разочарования зрителей

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»
Фото: © кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»
Третья часть эпического научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар 3: Пламя и пепел» добралась до российских кинотеатров в рамках предсеансового показа. Чем продолжение истории понравилось зрителям и критикам и чем третий «Аватар» разочаровал публику?

Сюжет «Аватара 3» развивается через неделю после событий фильма «Аватар: Путь воды». В этот раз бывший человек Джейк Салли, его семья и племена на’ви сталкиваются не только с агрессивными, не уважающими природу жителями Земли, но и с враждебными племенем Мангкван.

Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик
Режиссер: Джеймс Кэмерон
В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Уна Чаплин
Продолжительность: 3 часа 17 минут
Бюджет: 350-400 миллионов долларов
Возраст: 16+

Сводный балл «Аватара 3» на Metacritic — 60-61 из 100, что ниже оценок предшественников. На Rotten Tomatoes у фильма 66-72% одобрения критиков. Это самый низкий показатель в трилогии. Но обычные зрители оценили гораздо выше: положительных отзывов около 90%. Оценка российского «Кинопоиска» — 7.7.

Положительные стороны

«Аватар 3» — технически совершенный блокбастер. Визуальные спецэффекты и постановка экшен-сцен безупречны, их признают эталонными для современной киноиндустрии. Фильм обязательно надо смотреть на большом экране и в 3D, чтобы полностью погрузиться в мир Пандоры.

Кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»
Фото: © кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»

Расширение вселенной «Аватара» — тоже плюс. Зрителей знакомят с новыми племенами на’ви: ветроторговцами (Tlalim clan) с их флотилией и огненным кланом Мангкван под предводительством яркой шаманки Варанг.

Как раз эта героиня, агрессивная злодейка — находка картины. Также критики похвалили развитие характеров Нейтири, Паука и полковника Куотрича.

Критические замечания

В отличие от первого «Аватара» (2009), который стал технологическим прорывом, и второго, который совершил революцию в подводной съемке, «Пламя и пепел» воспринимается как мощное, но эволюционное продолжение без громких новшеств.

Кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»
Фото: © кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»

Главное, за что упрекают «Аватар: Пламя и пепел», — ощущение дежавю. Фильм снова использует знакомые и избитые сюжетные повороты, не предлагая существенных неожиданностей.

Избыточный хронометраж — фильм длится почти 3,5 часа — тоже ставят в минус. Лента могла бы быть эффектнее при более жестком монтаже.

