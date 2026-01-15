Россияне засыпали шутливыми вопросами продавца УАЗ «Буханка»

Пользователи отреагировали на появление в продаже автомобиля УАЗ «Буханка» на маркетплейсах и задали множество смешных вопросов.

УАЗ 390995 на маркетплейсе стоит 1,59 миллиона рублей. В карточке внедорожника нет отзывов, но о товаре задали более 2 тысяч вопросов. В одном из ответов продавец уточнил, что покупателю ее доставят на эвакуаторе.

Пользователей интересовало:

«Она у вас новая или просто старая, но вымытая? Помню такую в 60-х рекламировали — какие отличия?»

«До зомби апокалипсиса доживет?»

«Данная машина времени тоже на плутонии работает? До скольких надо разогнаться, чтобы на ее первый день рождения в 60-е попасть?»

«Если ночью выйти во двор и прислушаться, можно услышать, как она гниет?»

«Обмен на стаю собак не рассматриваете?»

«Ее можно купить, а зачем?»

«А она Брежнева видела?»

На вопрос, есть ли в комплекте книга заклинаний, чтобы она поехала, продавец ответил, что «Буханка» и так прекрасно ездит. Водитель начнет философски смотреть на понятия «комфорт» и «скорость» с первого километра, утверждается в другом ответе.