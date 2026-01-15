НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Россияне засыпали шутливыми вопросами продавца УАЗ «Буханка»

Источник:
Sibnet.ru
456 2
УАЗ «Буханка»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Пользователи отреагировали на появление в продаже автомобиля УАЗ «Буханка» на маркетплейсах и задали множество смешных вопросов.

УАЗ 390995 на маркетплейсе стоит 1,59 миллиона рублей. В карточке внедорожника нет отзывов, но о товаре задали более 2 тысяч вопросов. В одном из ответов продавец уточнил, что покупателю ее доставят на эвакуаторе.

Пользователей интересовало:

  • «Она у вас новая или просто старая, но вымытая? Помню такую в 60-х рекламировали — какие отличия?»
  • «До зомби апокалипсиса доживет?»
  • «Данная машина времени тоже на плутонии работает? До скольких надо разогнаться, чтобы на ее первый день рождения в 60-е попасть?»
  • «Если ночью выйти во двор и прислушаться, можно услышать, как она гниет?»
  • «Обмен на стаю собак не рассматриваете?»
  • «Ее можно купить, а зачем?»
  • «А она Брежнева видела?»

На вопрос, есть ли в комплекте книга заклинаний, чтобы она поехала, продавец ответил, что «Буханка» и так прекрасно ездит. Водитель начнет философски смотреть на понятия «комфорт» и «скорость» с первого километра, утверждается в другом ответе.

Еще по теме
Названа самая популярная иномарка в России
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Aura
АвтоВАЗ начал экспансию в ОАЭ
Цены на электромобиль «Атом» утекли в Сеть
смотреть все
Авто #Авторынок #Автопром #Курьезы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Китай представил проект космического авианосца
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
35
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева
19
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
18
Международные резервы России установили рекорд
17
США и Украина подпишут договор о восстановлении страны