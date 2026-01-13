Данные пользователей Discord попали в Сеть

Хакерская группировка заявила о взломе популярного сервиса для общения Discord. Злоумышленники похитили 1,5 ТБ данных, которые включают более 78 миллионов файлов.

Похищенные данные содержат информацию об именах пользователей, их адресах электронных почт, паролях. Также в руки хакеров попали переписки, голосовые данные и более 2,1 миллиона фотографий, отмечается в заявлении группировки в соцсети X.

Discord подтвердил утечку. По официальной информации, взлом стал возможен в результате атаки на систему стороннего поставщика услуг поддержки клиентов. Он затронул примерно 70 тысяч пользователей.

Сервис призвал пользователей сменить пароль, чтобы защитить доступ к своей учетной записи. Сделать это можно в настройках в десктопной, мобильной или веб-версии Discord.