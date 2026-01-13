Крещенские морозы с температурами -40°С и ниже пришли в регионы Сибири и продержатся неделю. Объявлены экстренные предупреждения.

Морозная погода с температурой воздуха на 9-14 градусов ниже средних климатических значений связана с усилением влияния арктического антициклона, сообщил Гидрометцентр России.

Аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 °С и ниже, местами -40 °С и ниже прогнозируется в Новосибирской и Томской областях с 14 по 20 января, предупредило Западно-Сибирское УГМС.

Аналогичные температуры будут в Кемеровской области и Республике Алтай на сутки позже — с 15 января по 20 января.

В Омской области 40-градусные морозы тоже будут, но более короткими — до 17 января. На севере Красноярского края также ожидаются морозы крепче обычного, температура воздуха местами -55° и ниже.

Дата крещенских морозов сейчас стала расплывчатой — это период за неделю до и после Крещения, которое отмечают 19 января.