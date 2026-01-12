Пугающее видео длительностью 140 лет появилось на YouTube

Странный видеоролик, в котором нет ни изображения, ни звука, а длится он 140 лет, внезапно попал в рекомендации пользователям YouTube.

Видеоролик на канале @shinywr опубликован 5 января. Он активно рекомендуется пользователям. На данный момент у него 1,6 миллиона просмотров.

В описании — набор символов, который расшифровали в послание на арабском: «Приходи, встреться со мной в аду». Видео длится более 1,2 миллиона часов.

Фото: © скриншот YouTube

Автор видео, согласно карточке профиля, зарегистрирован в КНДР. У него в профиле есть видео на 294 часа с названием «Абсолютное ничто» short на 150 часов.