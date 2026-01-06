НАВЕРХ
Певица Сати Казанова стала монашкой

Sibnet.ru
Сати Казанова и учитель Гурудев
Фото: © телеграм-канал Сати Казановой

Российская певица, бывшая участницы группы «Фабрика» Сати Казанова получила монашеский статус, об этом она сообщила в соцсетях.

«Если совсем просто, таких людей можно считать монахами в миру», — отметила Казанова.

По словам певицы, это 1 января в Германии в одном из индуистских храмов, где она находилась вместе с мужем и ребенком. Учитель Казановой Гурудев сообщил, что она стала одной из избранных.

«Шок. Радость. Потрясение. Ликование. Страх. Благоговение. Растерянность. Благодарность. Это лишь часть испытанных мной переживаний в тот момент», — поделилась эмоциями певица.

Казанова и ее муж — последователи Свами Вишвананды, индуистского гуру с острова Маврикий. Артистка является вегетарианкой, практикует и преподает йогу.

