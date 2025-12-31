Умные секс-игрушки, которые управляются со смартфонов, могут нести в себе серьезные риски утечки интимных данных, которые могут попасть злоумышленникам, предупредили эксперты.

Приложения-компаньоны для умных секс-игрушек собирают крайне чувствительную информацию — в том числе детали сексуального поведения, частоту использования, настройки интенсивности, а также данные о геолокации и IP-адресах пользователей, выяснило издание Wired.

В случае использования функции дистанционного управления подключенные гаджеты могут собирать также и данные о партнере, рассказал эксперт Рэй Уолша.

При этом большинство производителей «умных» секс-игрушек заявляют, что сбор информации ведется лишь для улучшения продукции и таргетирования рекламы.

Но собранный массив сведений может быть как перепродан третьим лицам, так и оказаться в руках злоумышленников в случае утечки данных, подчеркнули эксперты.