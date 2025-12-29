НАВЕРХ

Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

Источник:
Sibnet.ru
367 0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президента Белоруссии 71-летнего Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча. Он попал под силовой прием партнера по команде.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как игрок под номером 68 — экс-хоккеист сборной Беларуси, а сейчас ее главный тренер Ярослав Чуприс — передвигается по льду задом и спиной задевает Лукашенко, после чего тот падает. Затем он бросает клюшку, помогает президенту подняться и провожает его к бортику.

[tg-post]ruptlyalert /38388[/tg-post]

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. <…> Готовлюсь к следующей игре», — прокомментировал инцидент RT Лукашенко.

Президент заявил, что после падения на льду у него «все в порядке», он чувствует себя хорошо, но получил растяжение мышц спины.

Матч между командами президента Беларуси и Брестской области состоялся 27 декабря на «Олимпик-Арене» в Минске. Встреча, прошедшая в рамках Республиканской хоккейной лиги, завершилась со счетом 5:5. Последнюю шайбу за три десятых секунды до конца третьего периода забросил сын Лукашенко Николай и сравнял счет.

Еще по теме
«Сибирь» обыграла «Адмирал» второй раз подряд
Вернувшийся Бек помог «Сибири» обыграть «Адмирал»
«Сибирь» попала под каток «Автомобилиста»
«Сибирь» уверенно обыграла «Амур»
смотреть все
Спорт #Хоккей #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

rumatam

сам не желает ? Где нибудь с лопатой ?

HAAN27

8 дней в неделю и 25 часов в сутки!!!

kygear

Вот оно еврейство..Ты их в дверь они в окно.

7fond

. Google France 10 декабря получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% её акций....