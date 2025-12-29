Президента Белоруссии 71-летнего Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча. Он попал под силовой прием партнера по команде.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как игрок под номером 68 — экс-хоккеист сборной Беларуси, а сейчас ее главный тренер Ярослав Чуприс — передвигается по льду задом и спиной задевает Лукашенко, после чего тот падает. Затем он бросает клюшку, помогает президенту подняться и провожает его к бортику.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. <…> Готовлюсь к следующей игре», — прокомментировал инцидент RT Лукашенко.

Президент заявил, что после падения на льду у него «все в порядке», он чувствует себя хорошо, но получил растяжение мышц спины.

Матч между командами президента Беларуси и Брестской области состоялся 27 декабря на «Олимпик-Арене» в Минске. Встреча, прошедшая в рамках Республиканской хоккейной лиги, завершилась со счетом 5:5. Последнюю шайбу за три десятых секунды до конца третьего периода забросил сын Лукашенко Николай и сравнял счет.