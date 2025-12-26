Как проверить красную икру на свежесть

Самой вкусной на новогоднем столе будет красная икра, изготовленная во время путины. Поэтому важно смотреть не только срок годности, но и дату производства икры.

«Надо внимательно посмотреть на дату выработки. Путина идет с июля по октябрь. И если продукция вырабатывалась на береговых предприятиях, то в это время будет идти переработка свежей икры», — уточнила специалист Роспотребнадзора Надежда Раева.

В мае и июне идет переработка замороженных ястыков. Это пленки-контейнеры, в которых икринки извлекаются из тушки рыбы. По словам представителя Роспотребнадзора, такая икра не хуже, но ее качество может страдать. В ней будет больше джуса (естественного густого сока) и лопнувших икринок.

Информацию, из какого сырья и из какого вида рыбы получена икра, производитель в обязательном порядке должен отразить на этикетке.

Свежесть икры, продающейся на разновес, определяют по запаху. У хорошей, натуральной икры мягкий морской запах. Не должно быть сильного «селедочного» или химического запаха.

Икру в жестяной банке надо потрясти. Если в ней чувствуется перемещение продукта, то это знак, что содержимое испортилось.

Стандартный срок хранения красной икры в заводской герметичной упаковке — 12 месяцев при температуре от 6 до 4 градусов Цельсия. Открытая банка икры может храниться в холодильнике не более пяти дней.