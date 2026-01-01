НАВЕРХ
Алкоголь в 2026 году подорожает на 17%

Sibnet.ru
Водка
Фото: © Sibnet.ru

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку и другой крепкий алкоголь выросла в России с 1 января 2026 года. Новые расценки приведены в приказе Минфина.

Стоимость 0,5 литра водки вырастет до 409 рублей. Ранее его стоимость составляла 349 рублей, а до этого — 299 рублей.

Пол-литра бренди будет стоить 605 рублей, а коньяка — 755 рублей. Ранее цена была 472 рубля и 651 рубль.

По оценке ритейлеров, повышение минимальной розничной цены алкоголя приведет к росту ценников на прилавках на 10-17%

В России МРЦ на крепкий алкоголь устанавливают ежегодно. В отношении водки они действуют с 2009 года, касательно коньяка и бренди — с 2011. Минфин использует этот инструмент для борьбы с теневым производством.

